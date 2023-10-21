Haberler Magazin ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümün Kıyısında (Out of Death) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümün Kıyısında (Out of Death) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Mike Burns'un yönetmen koltuğuna oturduğu Ölümün Kıyısında filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2021 yapımı Ölümün Kıyısında filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 23:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 11:28
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ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümün Kıyısında (Out of Death) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Ölümün Kıyısında filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Ölümün Kıyısında filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Ölümün Kıyısında detayları haberimizde...

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir gezgin lan Shannon, vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında, bir polis memurunun işlediği şuça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris ile karşılaşır. Ne pahasına olursa olsun ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Jaime King
  • Lala KENT
  • Bruce Willis
  • Kelly Greyson
  • Michael Sirow
  • Tyler Jon Olson
  • Mike Burns
  • Megan Leonard
  • Kayla Eva
  • Oliver Trevena
  • Adam Huel Potter
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