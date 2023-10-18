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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 18 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 18 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:31
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 18 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 18 Ekim Çarşamba akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 18 Ekim Çarşamba günü Mısır mutfağından yemekler yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 18 Ekim Perşembe tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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Masterchef eleme adayı kim oldu?
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