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MASTERCHEF KİM ELENDİ? 15 EKİM Masterchef veda eden isim belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. 15 Ekim Pazar günü elenen yarışmacının seyircilere duyurulacağı bölüm merakla bekleniyor. Nefes kesen yarışmada eleme potasında yer alan ve bu hafta yarışmya veda edecek ismi öğrenmek isteyenler arama motorlarında 'MasterChef All Star'da kim elendi 15 Ekim 2023? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 12:10
MASTERCHEF KİM ELENDİ? 15 EKİM Masterchef veda eden isim belli oldu mu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Nefes kesen yarışmada son olarak bu hafta programa veda eden isim belli olacak. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef elenen yarışmacı belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ 15 EKİM?

MasterChef All Star'da 8 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşanacak. Bu hafta elenen isim belli olduğuna haberimizde yer alacak.

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