SON ŞANS (Southpaw) FİLMİNİN KONUSU NE? | Son Şans oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Son Şans filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Son Şans filminin konusu ne? Son Şans oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SON ŞANS FİLMİNİN KONUSU NE?

Billy Hope kariyerinin zirvesine çıkmak için çabalayan başarılı bir boksördür. Ailesinden yana da her şeyin yolunda gittiği kusursuza yakın bir hayat sürerken karısının trajik ölümüyle sarsılan Billy, kendini alkol ve uyuşturucu batağında bulur. Düştüğü deliğin en dip noktasıyla ise kızının velayetinin elinden alınması ve evini kaybetme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla tanışır. Billy bu noktada eski bir boksör olan Tick ile buluşup ondan kendini eğitmesini ister. Tick genç adamı yalnızca boks alanında değil ruhsal anlamda da geliştirmeye çalışır. Billy üst seviyede profesyonel bir boksör olup hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de mücadele edecektir.

SON ŞANS OYUNCULARI KİM?