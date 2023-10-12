Haberler Magazin MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 12 Ekim Masterchef kim elendi?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 12 Ekim Masterchef kim elendi?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıran kırana geçen yarışmada  mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanacak kritik oyunun ardından kazanan isimleri merak edenler yoğun olarak MasteChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 12 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:40
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? 12 Ekim Masterchef kim elendi?

MasterChef 2023 All Star'da büyük heyecan sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde son eleme adayı, 12 Ekim Perşembe akşamı yayımlanacak bölümde belli olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 12 Ekim Perşembe günü Akdeniz lezzetleri yapılacak. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen kişi, Masterchef'te eleme adayı olacak.

12 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 12 Ekim Perşembe tarihli bölümü henüz yayımlanmadı. Bölüm yayımlanıp dokunulmazlığı alan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

DİĞER
Kılıbık filminde Kemal Sunal'ın oğlunu oynamıştı... Kılıbık'ın Erol'u meğer Yeşilçam güzelinin kardeşiymiş!
CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum! Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti
F.Bahçe'nin yıldızları kapış kapış! Tam 6 isim...
Erden Timur dünya yıldızı golcünün peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef eleme adayı kim oldu? (11 Ekim)
Jurrasic Galaksi filminin konusu ne?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
Bu Cuma Bim'de aktüel ürünler (13 Ekim 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? 09:18
F.Bahçe yeni Arda'sını buldu! F.Bahçe yeni Arda'sını buldu! 09:09
Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? 09:06
Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? 09:01
Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... Dünya sıralaması belli oldu! İlk 20'deki tek Türk takımı... 00:42
Tokat deplasmanda turladı! Tokat deplasmanda turladı! 00:42
Daha Eski
Diyarbekirspor farklı turladı! Diyarbekirspor farklı turladı! 00:42
F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı F.Bahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkartıldı 00:42
Ferdi için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda Ferdi için gözü kararttılar! Rekor teklif yolda 00:42
Szymanski'nin menajerinden flaş itiraf! Szymanski'nin menajerinden flaş itiraf! 00:42
Burhaniye'den müthiş geri dönüş! Burhaniye'den müthiş geri dönüş! 00:42
Afyonspor turu uzatmalarda kaptı Afyonspor turu uzatmalarda kaptı 00:42