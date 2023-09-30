İSYAN (Lockout) FİLMİNİN KONUSU NE? | İsyan oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

İsyan filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini James Mather (II) ve Stephen St. Leger'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan İsyan filminin konusu ne? İsyan oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İSYAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir komplo oyununa alet olduktan sonra casuslukla suçlanan eski ajan Snow'a özgürlüğünü yeniden kazanma fırsatı sunulur. Fakat karşılığında üstlenmesi gereken görev oldukça zorludur. Zira Amerikan başkanının kızı Emily yüksek güvenlikli bir uzay hapishanesinde, çıkan isyan sonucu esir konumuna düşmüştür. Snow en sıradışı yöntemlerle, ne olursa olsun Emily'yi kurtarmaya çalışacaktır...

İSYAN OYUNCULARI KİM?