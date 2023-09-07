MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU? 7 Eylül MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

MasterChef 2023 All Star'da heyecan devam ediyor. Yayınlanan son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynandı. Balıkesir'de yapılan dış çekim oyununda en başarılı yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım potaya eleme adayı gönderdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde en beğenilen yemekleri yapan mavi takım dokunulmazlığı kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Kazanan isim Barış oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Barış eleme adayı olarak Tolga'yı belirledi. Oylama sonucunda ise Tanya diğer eleme adayı oldu.