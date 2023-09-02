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BELALI KARAKOL (COPSHOP) FİLMİNİN KONUSU NE? | Belalı Karakol oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Joe Carnahan'ın oturduğu Belalı Karakol filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2021 yapımı Belalı Karakol hakkında arama motorlarında araştırılan 'Belalı Karakol filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 09:00
BELALI KARAKOL (COPSHOP) FİLMİNİN KONUSU NE? | Belalı Karakol oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Belalı Karakol filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Joe Carnahan'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Belalı Karakol filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BELALI KARAKOL (COPSHOP) FİLMİNİN KONUSU NE?

Belalı Karakol, küçük bir kasabada profesyonel bir tetikçi, profesyonel bir katil, çaylak bir kadın polis ve kaçacak yeri kalmayan bir dolandırıcı arasında yaşanan savaşa odaklanıyor. Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.

BELALI KARAKOL OYUNCULARI KİM?

  • Alexis Louder
  • Frank Grillo
  • Gerard Butler
  • Toby Huss
  • Chad Coleman
  • Ryan O'Nan
  • Armida Lopez
  • Tait Fletcher
  • Jose Pablo Cantillo
  • Crystal Mayes
  • Scott Putman
  • Keith Jardine
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