TEHLİKELİ (Dangerous) FİLMİNİN KONUSU NE? | Tehlikeli oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Tehlikeli filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Hackl'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Tehlikeli filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TEHLİKELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kardeşinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan bir adam, kendisini toparlamak için ıssız bir adaya yerleşir. Ancak çok geçmeden bulunduğu yer, kardeşinin ölümünden sorumlu olan çetenin paralı askerleri tarafından kuşatılır. Adam, kendisini amansız bir intikam savaşının içinde bulur.

TEHLİKELİ OYUNCULARI KİM?

Scott Eastwood

Mel Gibson

Kevin Durand

Tyrese Gibson

Famke Janssen

Leanne Lapp

Piper Perabo

Cameron Monaghan

Ben Kingsley

Ellen Burstyn

Brendan Fletcher

Ryan Robbins

TEHLİKELİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı aksiyon gerilim filmi Tehlikeli, 2021 yapımıdr.