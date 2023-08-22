Haberler Magazin TEHLİKELİ (Dangerous) FİLMİNİN KONUSU NE? | Tehlikeli oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

TEHLİKELİ (Dangerous) FİLMİNİN KONUSU NE? | Tehlikeli oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda David Hackl'ın oturduğu Tehlikeli filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2021 yapımı Tehlikeli hakkında arama motorlarında araştırılan 'Tehlikeli filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 12:00
TEHLİKELİ (Dangerous) FİLMİNİN KONUSU NE? | Tehlikeli oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Tehlikeli filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Hackl'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Tehlikeli filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TEHLİKELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Kardeşinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan bir adam, kendisini toparlamak için ıssız bir adaya yerleşir. Ancak çok geçmeden bulunduğu yer, kardeşinin ölümünden sorumlu olan çetenin paralı askerleri tarafından kuşatılır. Adam, kendisini amansız bir intikam savaşının içinde bulur.

TEHLİKELİ OYUNCULARI KİM?

  • Scott Eastwood
  • Mel Gibson
  • Kevin Durand
  • Tyrese Gibson
  • Famke Janssen
  • Leanne Lapp
  • Piper Perabo
  • Cameron Monaghan
  • Ben Kingsley
  • Ellen Burstyn
  • Brendan Fletcher
  • Ryan Robbins

TEHLİKELİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı aksiyon gerilim filmi Tehlikeli, 2021 yapımıdr.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'un yeni transferini duyurdular! Tam 25 milyon Euro...
Kılıçdaroğlu hırs yaptı koltuğu bırakmıyor! İmamoğlu havlu attı 'tavşan' Özgür Özel topal kaldı: Sonuç alması mümkün değil
Çakar'dan flaş yorum! "Ofsayt kararı..."
Çarpıcı yorum! "Hakemler dahi bu kuralı bilmiyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İŞKUR TYP başvuru tarihler, şartları ve başvuru ekranı 2023
MasterChef All Star takım kaptanları belli oldu! (21 Ağustos)
LGS yatılılık başvuru ekranı 2023 MEB
İstanbul namaz vakitleri 2023
2023 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'ye talep gitti! Maçları ertelenebilir TFF'ye talep gitti! Maçları ertelenebilir 11:19
Galatasaray Norveç'te! Galatasaray Norveç'te! 11:15
G.Saray'ın Molde kafilesinde değişiklik! G.Saray'ın Molde kafilesinde değişiklik! 10:55
Trendyol 1. Lig'de golsüz hafta! Trendyol 1. Lig'de golsüz hafta! 10:53
Arda Güler'den sevindiren haber! Dönüşü... Arda Güler'den sevindiren haber! Dönüşü... 10:52
Kadın futbolcular hakemi dövdü! Kadın futbolcular hakemi dövdü! 10:19
Daha Eski
Sivasspor Arnavut forvet ile ilgileniyor! Sivasspor Arnavut forvet ile ilgileniyor! 10:11
Rangers - PSV maçı hangi kanalda? Rangers - PSV maçı hangi kanalda? 10:08
F.Bahçe maçında ilginç an! Sahaya fare girdi F.Bahçe maçında ilginç an! Sahaya fare girdi 10:08
Rakow - Kopenhag maçı hangi kanalda? Rakow - Kopenhag maçı hangi kanalda? 09:56
F.Bahçe ve G.Saray elden kaçırdı! Yeni adresi... F.Bahçe ve G.Saray elden kaçırdı! Yeni adresi... 09:52
Fırtına'dan Kartal'a çalım! Görüşmeler... Fırtına'dan Kartal'a çalım! Görüşmeler... 01:36