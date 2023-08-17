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MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ (Solace) FİLMİNİN KONUSU NE? | Merhamet mi Cinayet mi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Afonso Poyart'ın oturduğu Merhamet mi Cinayet mi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Gerilim, polisiye, dram türündeki 2015 yapımı Merhamet mi Cinayet mi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Merhamet mi Cinayet mi filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:30
MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ (Solace) FİLMİNİN KONUSU NE? | Merhamet mi Cinayet mi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Merhamet mi Cinayet mi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Afonso Poyart'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Merhamet mi Cinayet mi filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Afonso Poyart'ın yönettiği film, korkunç cinayetler işleyen ve ardında hiçbir iz bırakmadan kimliğini saklamayı başaran bir seri katilin peşine düşen, genç bir FBI dedektifinin hikayesini ele alıyor. Genç dedektifin bu zorlu davada, kızının ölümünün ardından hayata küsüp emekli olan bir uzman tıpçıya ihtiyacı vardır ve onu davayı çözmek için birlikte çalışmaya ikna etmesi gerekmektedir.

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ OYUNCULARI KİM?

  • Anthony Hopkins
  • Colin Farrell
  • Abbie Cornish
  • Jeffrey Dean Morgan
  • Luisa Moraes
  • Kenny Johnson
  • Janine Turner
  • Autumn Dial
  • Sharon Lawrence
  • Xander Berkeley
  • Jose Pablo Cantillo
  • Matt Gerald
  • Joshua Close
  • Marley Shelton
  • Adam Boyer
  • Russell Durham Comegys
  • Jordan Woods-Robinson
  • Rey Hernandez
  • Angela Kerecz
  • Keith Ewell
  • Kresh Novakovic
  • Frank Brennan
  • Tara Arroyave
  • Jake Lawson
  • Adam Drescher
  • Niyi Oni
  • David Weiss
  • Jeff Duran
  • Malina Germanova
  • Debi Kimsey
  • Shaheed Malik
  • Charles Lawlor
  • Michelle Pokopac
  • Joey Phillips
  • Bruce Taylor
  • John Merical

MERHAMET Mİ CİNAYET Mİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yapımı Amerikan gizem gerilim filmi, Aralık 2016'da gösterime girdi.

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