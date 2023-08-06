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HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hayat Işığım filminin oyuncuları kim?

Derek Cianfrance'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Hayat Işığım filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve muhteşem sahneleriyle nefes kesecek Hayat Işığım filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 16:06
HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Hayat Işığım filminin oyuncuları kim?

Michael Fassbender, Alicia Vikande'nin başrollerinde yer aldığı ve Derek Cianfrance'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Hayat Işığım filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Hayat Işığım filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Hayat Işığım filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Hayat Işığım filmi tüm detayları...

HAYAT IŞIĞIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Avustralya'nın izbe bir kıyısında deniz feneri bekçiliği yapan ve savaş sonrası bunalımı yaşayan gazi Tom Sherbourne ile Parageuse Kasabası'nda tanıştığı, savaşta kaybettiği iki ağabeyinin yasını tutan karısı Isabel sakin bir hayat sürmektedirler. Çiftin en büyük isteği çocuk sahibi olup aile kurmaktır. Bir gece içinde bir adam cesedi ve bir kız bebeğin bulunduğu gizemli bir sandal kıyıya vurur. İkili çok zor bir kararın eşiğindedir, çocuğun ailesini aramak yerine çocuğu yanlarına alarak yaralarını sarmaya çalışırlar.

HAYAT IŞIĞIM OYUNCULARI KİM?

  • Michael Fassbender
  • Alicia Vikander
  • Rachel Weisz
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