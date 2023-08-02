GÖKDELEN (SKYSCRAPER) FİLMİNİN KONUSU NE? | Gökdelen oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Gökdelen filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Gökdelen filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GÖKDELEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

GÖKDELEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Neve Campbell

Chin Han

Pablo Schreiber

McKenna Roberts

Hannah Quinlivan

Roland Møller

Byron Mann

Noah Cottrell

Paul McGillion

Sean Kohnke

Kevin Rankin

GÖKDELEN FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı aksiyon filmi Gökdelen, 2018 yapımıdır.