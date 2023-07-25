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TRANSIT FİLMİNİN KONUSU NE? | Transit oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Christian Petzold'un oturduğu ve başrollerini Franz Rogowski, Paula Beer ve Godehard Giese'nin paylaştığı Transit filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Dram türündeki 2018 yapımı Transit hakkında arama motorlarında araştırılan 'Transit filminin konusu ne? Transit oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:00
TRANSIT FİLMİNİN KONUSU NE? | Transit oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Transit filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Christian Petzold'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Transit filminin konusu ne? Transit oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TRANSIT FİLMİNİN KONUSU NE?

Alman askerleri Paris'in hemen dışındadır. Gerog, Weidel adlı bir yazarın eşyalarını ulaştırmak için yola çıkar ve Marsilya'ya ulaşır. Fakat şehre geldiğinde Weidel'in işkence korkusundan intihar ettiğini öğrenir. Artık eşyaları ona kalmıştır. Bunların içinde bir roman taslağı, bazı mektuplar ve Meksika Elçiliği'nin vize güvencesi vardır. Sadece ayrılacaklarını kanıtlayabilenler bir liman kentinde bulunabilir ve bu da potansiyel bir ülkeden giriş iznidir. Georg, koşullar gereği Weidel'in kimliğine bürünür. Şehirden ayrılmak için onay beklediği sırada birçok mülteci ile ilişki kuran Georg'un, gizemli Marie ile tanışınca tüm planları değişir.

TRANSİT OYUNCULARI KİM?

  • Franz Rogowski
  • Paula Beer
  • Lilien Batman
  • Maryam Zaree
  • Justus von Dohnányi
  • Àlex Brendemühl
  • Godehard Giese
  • Barbara Auer
  • Antoine Oppenheim
  • Emilie de Preissac
  • Sebastian Hülk
  • Trystan Pütter

TRANSIT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Almanya'da çekilen Transit filmi 2018 yapımıdır.

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