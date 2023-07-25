TRANSIT FİLMİNİN KONUSU NE? | Transit oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Transit filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Christian Petzold'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Transit filminin konusu ne? Transit oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TRANSIT FİLMİNİN KONUSU NE?

Alman askerleri Paris'in hemen dışındadır. Gerog, Weidel adlı bir yazarın eşyalarını ulaştırmak için yola çıkar ve Marsilya'ya ulaşır. Fakat şehre geldiğinde Weidel'in işkence korkusundan intihar ettiğini öğrenir. Artık eşyaları ona kalmıştır. Bunların içinde bir roman taslağı, bazı mektuplar ve Meksika Elçiliği'nin vize güvencesi vardır. Sadece ayrılacaklarını kanıtlayabilenler bir liman kentinde bulunabilir ve bu da potansiyel bir ülkeden giriş iznidir. Georg, koşullar gereği Weidel'in kimliğine bürünür. Şehirden ayrılmak için onay beklediği sırada birçok mülteci ile ilişki kuran Georg'un, gizemli Marie ile tanışınca tüm planları değişir.

TRANSİT OYUNCULARI KİM?

Franz Rogowski

Paula Beer

Lilien Batman

Maryam Zaree

Justus von Dohnányi

Àlex Brendemühl

Godehard Giese

Barbara Auer

Antoine Oppenheim

Emilie de Preissac

Sebastian Hülk

Trystan Pütter

TRANSIT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Almanya'da çekilen Transit filmi 2018 yapımıdır.