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MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 20 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. MasterChef All Star 2023 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar bu hafta son defa mutfağa girdi ve tüm hünerlerini sergiledi. Yarışmacılar perşembe akşamı düelloya çıktı. Kaybeden takımdan iki yarışmacı daha potaya girdi. Peki, 20 Temmuz MasterChef All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 19:30
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 20 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları belli oldu!

MasterChef ile lezzet yarışı hızla sürüyor! Mavi ve kırmızı takımlar tezgah başında ellerinden geleni yaparak şeflerden tam puan almak için gayret etti. İki takım da muhteşem bir düelloya çıktı. Oyun sırasında da yeni bir ilk daha yaşandı! İşte, MasterChef All Star haftanın eleme adayları...

Kıran kırana yarışın kazananı açık ara ikinci defa kırmızı takım oldu. Mavi takım bireysel dokunulmazlık rekabeti için yeniden stüdyoya girdi. Bu aşamada mavi takım üyelerinden 'Sıfır atık' konseptinde yaratıcı tabaklar istendi.

Son ikiye Çağatay ile Sergen kaldı. Günün ve haftanın son dokunulmazlığı Sergen'e gitti.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Haftanın eleme adayları şöyle: Kırmızı takımdan Gamze ve Büşra, mavi takımdan ise Ayaz ile Mert seçildi.

Sergen'in seçimi ile akşamın ilk gitme adayı mavi takım kaptanı Eda oldu ve oylama sonucuna bağlı olarak günün son ismi Burcu seçildi.

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