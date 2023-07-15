Haberler Magazin Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Ne zaman ve nerede çekildi? Başrol oyuncusu kim? Örümcek Adam oyuncu kadrosu...

Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Ne zaman ve nerede çekildi? Başrol oyuncusu kim? Örümcek Adam oyuncu kadrosu...

Tüm dünyada gişe rekorları kıran ve serisi ilgiyle takip edilerek izlenen Örümcek Adam: Evden Uzakta filmine dair ayrıntılar meraklıları tarafından araştırılıyor... Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin başrol oyuncusunun yanı sıra oyuncu kadrosundaki isimlerle ilgili de detaylı bilgiler için arama motorlarına sorular yazılıyor. Ek olarak Örümcek Adam: Evden Uzakta filminin nerede ve ne zaman çekildiği de merak konusu... Filme dair tüm soruların yanıtları ve ayrıntılar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:29
Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi konusu nedir? Ne zaman ve nerede çekildi? Başrol oyuncusu kim? Örümcek Adam oyuncu kadrosu...

Özellikle, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmini izleyenler film hakkında merak ettiklerini arama motorlarına yazarak öğrenmeye çalışıyor... Peki, Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm bu soruların yanıtları...

FİLİMİN KONUSU - ÖZET

Örümcek-Adam: Evden Uzakta, arkadaşları ile gittiği okul gezisi sırasında gizemli bir görev üstlenmek zorunda kalan Peter Parker'a odaklanıyor. Örümcek Adam'ın 2. devam halkası olan filmde Peter Parker'ın maceralarının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstleniyor.

Örümcek Adam: Evden Uzakta Oyuncuları Kimdir?

Tom Holland rolü: Peter Parker / Spider-Man

Jake Gyllenhaal rolü: Quentin Beck / Mysterio

Zendaya rolü: MJ

Samuel L. Jackson rolü: Nick Fury

Jon Favreau rolü: Happy Hogan

Marisa Tomei rolü: Aunt May

Cobie Smulders rolü: Maria Hill

Jacob Batalon rolü: Ned

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