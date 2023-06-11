JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK (Fallen Kingdom) FİLMİNİN KONUSU NE? Jurrasic World Yıkılmış Krallık oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Jurrasic World Yıkılmış Krallık filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Juan Antonio Bayona'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jurrasic World Yıkılmış Krallık filminin konusu ne? Jurrasic World Yıkılmış Krallık oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK OYUNCULARI KİM?

Bryce Dallas Howard

Chris Pratt

Jeff Goldblum

Daniella Pineda

Justice Smith

Isabella Sermon

JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yapımı Jurassic World'ün devamı niteliğinde olan Jurrasic World Yıkılmış Krallık 2018 yılında çekilmiştir.