Haberler Magazin JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK (Fallen Kingdom) FİLMİNİN KONUSU NE? Jurrasic World Yıkılmış Krallık oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK (Fallen Kingdom) FİLMİNİN KONUSU NE? Jurrasic World Yıkılmış Krallık oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Juan Antonio Bayona'nın oturduğu Jurrasic World Yıkılmış Krallık filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. 2018 yapımı başarılı animasyon Jurrasic World Yıkılmış Krallık hakkında arama motorlarında araştırılan 'Jurrasic World Yıkılmış Krallık filminin konusu ne? Jurrasic World Yıkılmış Krallık oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 15:00
JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK (Fallen Kingdom) FİLMİNİN KONUSU NE? Jurrasic World Yıkılmış Krallık oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Jurrasic World Yıkılmış Krallık filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Juan Antonio Bayona'nın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jurrasic World Yıkılmış Krallık filminin konusu ne? Jurrasic World Yıkılmış Krallık oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NE?

İlk filmde yaşanan facianın ardından, Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...

JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK OYUNCULARI KİM?

  • Bryce Dallas Howard
  • Chris Pratt
  • Jeff Goldblum
  • Daniella Pineda
  • Justice Smith
  • Isabella Sermon

JURRASIC WORLD YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2015 yapımı Jurassic World'ün devamı niteliğinde olan Jurrasic World Yıkılmış Krallık 2018 yılında çekilmiştir.

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