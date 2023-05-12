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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 12 Mayıs Cuma tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 12 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 17:10
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 12 Mayıs 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 12 Mayıs Cuma günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 12 Mayıs Cuma günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

12 MAYIS CUMA SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

12 Mayıs Cuma günü yayınlanacak bölümde ödül oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. Ödül oyunu oynanıp kazananlar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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