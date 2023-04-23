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SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 23 Nisan Survivor eleme adayları belli oldu!

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son olarak yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık için mücadele verdiler. Peki 23 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor eleme adayları kimler? İşte haberin detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 01:04 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 01:04
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 23 Nisan Survivor eleme adayları belli oldu!

Survivor eleme adayları kimler? sorusunun cevabı merak ediliyor. Survivor'da yarışmacılar kazanmak için rekabet ediyorlar. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayları belirleniyor. 23 Nisan yayında takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununun ilk turunu Ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık oyunun ikinci turunu da Ünlüler takımının almasıyla beraber dokunulmazlık oyunu kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Asena oldu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Cansu seçildi.

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