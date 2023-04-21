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SURVIVOR BİL BAKALIM OYUNUN KİM KAZANDI? 21 Nisan 2023 Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı?

Survivor yeni sezon oldukça heyecanlı olarak devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 21 Nisan Cuma tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 21 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 12:30
SURVIVOR BİL BAKALIM OYUNUN KİM KAZANDI? 21 Nisan 2023 Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan, takımların birleşmesinin ardından devam ediyor. Birçok kişinin merakla beklediği 21 Nisan Cuma tarihli bölümde ise Suvivor anlat bakalım oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 21 Nisan 2023 Survivor Bil Bakalım oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kazanan takım...

SURVIVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 21 Nisan Cuma günü yayınlanacak bölümde Anlat Bakalım oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.


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