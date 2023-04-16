Survivor dokunulmazlık oyunun kim, hangi takım kazandı? | 16 Nisan Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

16 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 16 Nisan Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ve 3. eleme adayının kim olduğu merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 16 Nisan Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

16 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

16 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.

16 NİSAN SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

16 Nisan Pazar günü yayınlanacak yeni bölümde 3. eleme adayının kim olduğu henüz belli olmadı. Yarışma sonuçlandığında haberimiz güncellenecektir.