SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 9 Nisan Survivor eleme adayları belli oldu!

Survivor heyecanı sürüyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmaz olmak ve aynı zamanda da ödülü elde etmek için prakurda kıyasıya mücadele sergiledi. Survivor adasına veda eden son isim gönüllülerden Alper olmuştu. İşte, Survivor eleme adayları 9 Nisan...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 9 NİSAN?



Ünlüler ve gönüllüler takımı, 9 Nisan Pazar akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununa çıktı. Oyunu kazanan dokunulmazlığın yanı sıra yemek ödülünü de elde ediyor. Kadınlar müsabakasını kazanan gönüllüler oldu ve erkekler yarışını da mavi takım aldı ve dokunulmazlık gönüllülerin oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı gönüllüler takımından Gizem seçiilmişti. İkinci aday olarak da ünlüler takımından Buse seçildi.