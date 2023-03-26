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SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ | Şarkı yarışmasını kim kazandı? - 26 Mart 50. bölüm birleşme partisi

Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadelesinin ardından beklenen birleşme partisi yapıldı. 25 Mart Pazar günü oynanan ve kazananın Survivor 2024'e konuk olarak katılacağı şarkı yarışmasını kimin kazandığı da en çok merak edilen konular arasında. Peki Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? 26 Mart Survivor kim elendi? - İşte Survivor 50. bölüm ve tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 09:30
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ | Şarkı yarışmasını kim kazandı? - 26 Mart 50. bölüm birleşme partisi

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği ekranların en sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının birleşmesi için yapılan Birleşme Partisi'nde heyecan doruğa çıkarken Şarkı Yarışmasını kimin kazandığı da merak ediliyor. 50. bölüm fragmanıyla heyecan dolu bir bölümün daha sinyallerini veren ve seyircileri ekran başına kilitleyecek Survivor hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

SURVIVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 50. bölümünde oynanan Şarkı Yarışmasının kimin kazandığı henüz bilinmiyor. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

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