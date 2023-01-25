Haberler Magazin SURVIVOR KİM ELENDİ? 25 OCAK Survivor kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR KİM ELENDİ? 25 OCAK Survivor kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da elenen isim bu akşam açıklandı. Survivor'da geçtiğimiz pazar günü sürpriz bir eleme yaşanmış ve Ümit Erdim hayallerine veda etmişti. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyununun ardından Survivor eleme adayları belli oldu. SMS oylaması sonrası Survivor'da kimin elendiği belli oldu. İşte Survivor kim gitti sorusunun cevabına ilişkin detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 01:20 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 01:40
SURVIVOR KİM ELENDİ? 25 OCAK Survivor kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Ünlüler ve Gönüller takımı hafta boyunca dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için ter döktü. Kaybeden takımın eleme adayı çıkarırken bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinde bir isim hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte 25 Ocak 2023 Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da ikinci eleme bu akşam gerçekleşti. Survivor'da elenen isim Gönüllüler takımından Aleyna oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununu Ünlüler Takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıktı. Haftanın ilk eleme adayı Yusuf Güney oldu. Survivor ikinci eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler tarafından Aziz seçildi.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Üçüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli oldu ve Aleyna çıktı. Dördüncü eleme adayı ise Osman tarafından Chaby seçildi.

DİĞER
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Lalin'in yüzü ilk kez göründü! Bakın minik Lalin kime benziyor?
Mert Yazıcıoğlu’nun son hamlesi sosyal medyayı ikiye böldü: Aldattıysa da böyle paylaşımlar hoş değil! Gözler Afra Saraçoğlu'na çevrildi
Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Almanya'dan...
Dele Alli'yi kurtaracak gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor 3. eleme adayı kim oldu? (24 OCAK)
Survivor yokluk adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (25 Ocak)
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (25 Ocak sayısal sonuçları)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça yarı finalde! Barça yarı finalde! 00:56
Weghorst attı ManU finale göz kırptı! Weghorst attı ManU finale göz kırptı! 00:52
Freiburg ile Frankfurt yenişemedi! Freiburg ile Frankfurt yenişemedi! 00:42
Union Berlin Bremen deplasmanında kazandı! Union Berlin Bremen deplasmanında kazandı! 00:37
Dortmund 3 puanı 90'da aldı! Dortmund 3 puanı 90'da aldı! 00:11
Bahçeşehir deplasmanda mağlup! Bahçeşehir deplasmanda mağlup! 00:06
Daha Eski
Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu Fenerbahçe zirvedeki yerini korudu 21:52
Ndayishimiye Nice'ye transfer oldu! Ndayishimiye Nice'ye transfer oldu! 21:13
Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması! Popescu'dan Ianis Hagi açıklaması! 21:10
Hebar'ı deviren Halkbank çeyrek finalde! Hebar'ı deviren Halkbank çeyrek finalde! 20:31
Tottenham Danjuma'yı renklerine bağladı! Tottenham Danjuma'yı renklerine bağladı! 20:08
Orhun Ene Tofaş'ta! Orhun Ene Tofaş'ta! 19:31