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SURVIVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ? | 24 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan yeni maceralarla devam ederken 24 Ocak Salı günü yayınlanacak olan yarışmanın fragmanı herkesi heyecnalandırdı. Yapılan iki dokunulmazlık oyununda da eleme adaylarının ünlüler takımından çıkmasıyla beraber son dokunulmazlığı kimin kazandığı en çok merak edilen konu oldu. Peki 24 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? Eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 12:30
SURVIVOR YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ? | 24 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 nefes kesen yeni sezonuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in, yarışmanın zorlu koşullarına dayanamayarak kendi istekleriyle yarışmadan çekilme kararı almasının ardından yaşanan peş peşe ayrılıklarla yeni bölümlerin heyecanı da arttı. Peki 24 Ocak Salı günü yeni bölümde neler olacak? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yokluk adasına kim gitti? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlık ardından haftanın ikinci dokunulmazlığına çıktı. Ada konseyinde ünlüler takımından Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in Survivor'a daha fazla devam etmeyecekleri bildirilmişti. Bunun yanı sıra takımdan iki isim de bu sezon ilk kez uygulanmaya başlayan Yokluk Adası'na gitti.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, 23 Ocak Pazartesi günü ikinci dokunulmazlık yarışına çıktı. Oyunun ödülü ise çikolatalı bisküvi oldu.

Dokunulmazlığın kadınlar rekabetini kazanan 8-7 ünlüler oldu. Kıran kırana mücadele de erkekler yarışı 7-7 berabere iken Murat Eken'in sayısı ile ünlüler ilk galibiyetini elde etti. Dokunulmazlık ve ödül ünlüler takımının oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yokluk adasının ilk yolcuları ünlüler takımından Yusuf Güney ve Ertuğ olmuştu. Yokluk adasında yer alan yarışmacılar arasında bir oyun oynanıyor ve oyunu kazanan eleme potasından çıkıyor. Buna göre Ertuğ ve Yusuf Güney, Yokluk Adası'nda adaylıktan kurtulmak için bir oyuna çıktı. Oyunda başarılı olan Ertuğ eleme potasından kurtuldu.

YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

İkinci dokunulmazlık sonunda ilk eleme adayı, oylama sonucu gönüllüler takımından Aziz seçildi. Gönüllülerden performans birincisi Kardelen oldu ve ikinci gitme adayını söyledi. Performans birincisi Kardelen, ikinci gitme adayı olarak yedeklerden yarışmaya katılan Fatih'in ismini verdi. Böylece Yokluk Adasına gönüllüler takımından Aziz ve Fatih gidecek.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Ocak Pazar günü oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı ayrıca meyve ve sebze ödülünü de kazandı.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıktı. Haftanın ilk eleme adayı Yusuf Güney oldu.

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