Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kimler gitti?

Survivor'da heyecan 3. dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'da zorlu ada koşullarına dayanamayarak kendi istekleriyle yarışmadan çekilme kararı almıştı. Peki, "24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

24 OCAK 2023 SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu Ünlüler 8-4 skorla kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Dokunulmazlık sembolünü alan ünlüler, aynı zamanda ödülünde sahibi oldu.

SURVİVOR'DA HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Üçüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli oldu ve Aleyna çıktı. Dördüncü eleme adayı ise Osman tarafından Chaby seçildi.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıktı. Haftanın ilk eleme adayı Yusuf Güney oldu.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ikinci eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler tarafından Aziz seçildi.

YOKLUK ADASINA KİMLER GİTTİ?

Gönüllüler takımından Aleyna ve Chaby gitti.