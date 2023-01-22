Haberler Magazin Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da heyecan dorukta. Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi ile ilgili detaylar fragmanda izleyenleri heyecanlandırdı. Survivor'ın bu akşam ekranlara gelen 22 Ocak Pazar tarihli bölümde ise Suvivor dokunulmazlık oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...
.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 01:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 01:30
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor eleme adayları kimler oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 22 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 22 Ocak Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

22 OCAK PAZAR SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

22 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

22 OCAK PAZAR SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları Yusuf Güney ve Ertuğ oldu.

DİĞER
Çılgın Bediş'in Banu'su estetik harikası oldu! Sonay Aydın'ı bir de şimdi görün...
İbn-i Sina binlerce yıl önce önermişti! Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor işte bilim insanlarının da onayladığı 20 şifalı besin...
Stoper harekatı başladı! Listede 3 isim var
Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor 1. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Bıçaklar Çekildi filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?
YALOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! Real Madrid San Mames'te 3 puanı aldı! 00:53
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 00:48
Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı Merih'li Atalanta Juventus ile berabere kaldı 00:41
Ergin Ataman: Baskılı ve sert oyun oynandı Ergin Ataman: Baskılı ve sert oyun oynandı 23:44
İptal edilen gol kararı doğru mu? İptal edilen gol kararı doğru mu? 23:00
Barça Pedri ile kazandı! Barça Pedri ile kazandı! 22:41
Daha Eski
A. Efes deplasmanda G.Saray'ı devirdi! A. Efes deplasmanda G.Saray'ı devirdi! 22:34
Ronaldo'lu Al Nassr evinde kazandı! Ronaldo'lu Al Nassr evinde kazandı! 22:33
Roma deplasmanda güldü! Roma deplasmanda güldü! 22:03
Gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı! Gol öncesi faul var mı? Toroğlu yorumladı! 21:39
Bakasetas: Şutlarım üzerine çok çalışıyorum Bakasetas: Şutlarım üzerine çok çalışıyorum 21:34
Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! Abdullah Avcı: Daha farklı olabilirdi! 21:32