Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ocak Survivor eleme adayları kimler oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 22 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 22 Ocak Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

22 OCAK PAZAR SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

22 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

22 OCAK PAZAR SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımında yapılan ada oylamasının ardından eleme adayları Yusuf Güney ve Ertuğ oldu.