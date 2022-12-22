MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Aralık MasterChef'te ödülü kim kazandı? MasterChef'te ödülü kazanan kim?

MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. Yarışmada 22 Aralık tarihli ödül oyununu kazanan belli oldu. Günün sonunda Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısında büyük bir mücadele veren MasterChef'te seyirciler 22 Aralık'ta ödül oyununu kazananı merak ediyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 22 Aralık tarihinde ödül oyununda büyük bir heyecan yaşandı. MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacıları ve eski yarışmacılardan oluşan ikişerli takımlar birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girdi. Jürinin değerlendirmesinin ardından son ikiye Metin - Tolga ve Kıvanç -Burak takımları kaldı. Gecenin galibi, ödülün kazananı Kıvanç ve Burak oldu.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu haline geldi. MasterChef'te büyük ödül ise 50 bin TL oldu.