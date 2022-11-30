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MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU? 30 Kasım MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada 30 Kasım tarihli ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Ödül oyunu yarışı sonrası kazanan takım arasında yeni bir yarışma daha gerçekleşti. Günün sonunda Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısında büyük bir mücadele veren MasterChef'te seyirciler 30 Kasım'da ödül oyununu kazanan isimleri merak ediyor.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 01:18 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 01:30
MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU? 30 Kasım MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan devam ediyor. Programda 30 Kasım Çarşamba akşamı haftanın kazananı belirlendi. TV8 ekranların büyük ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ederken, geçtiğimiz yıl yarışmacılarında katıldığı ödül oyununda heyecan dolu bir mücadele yaşandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 30 Kasım tarihinde ödül oyununda büyük bir heyecan yaşandı. Jürinin değerlendirmesinin ardından; Kıvanç-Safanur, Sergen-Tolga, Emir-Büşra ve Batuahn-Ayaz son dörde kaldı. Büşra ve Emir dördüncü, Kıvanç-Safanur üçüncü, Ayaz-Batuhan ikinci olurken gecenin galibi, ödülün kazananı Sergen ve Tolga oldu.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?
MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı kadar, ödülde merak konusu haline geldi. MasterChef'te büyük ödül ise 50 bin TL oldu.

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