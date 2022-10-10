Haberler Magazin MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için karşı karşıya geldi. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacılardan Mersin'in meşhur tantunisini yapmalarını istedi. Yarışmacıların çıkardıkları tabaklar şefler tarafından değerlendirildi ve takım kaptanları belli oldu. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 10 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2022 Salı 01:30
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacılardan Mersin'in meşhur tantunisini yapmalarını istedi. Yarışmacıların çıkardıkları tabakların şefler tarafından değerlendirilmesinin ardından takım kaptanları belli oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Mavi Takım

Ayaz (Kaptan)

Kırmızı Takım

Burak Kaya (Kaptan)

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Mavi Takım

Ayaz (Kaptan)

Metin

Çağatay

Tayfun

Yağız

Kıvanç

Barış

Serpilay

Kırmızı Takım

Burak Kaya (Kaptan)

Büşra

Gamze

Görkem

Atike

Fatma Nur

Tolga

Burak

DİĞER
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