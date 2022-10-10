MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim MasterChef kaptan kim oldu? MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacılardan Mersin'in meşhur tantunisini yapmalarını istedi. Yarışmacıların çıkardıkları tabakların şefler tarafından değerlendirilmesinin ardından takım kaptanları belli oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
Mavi Takım
Ayaz (Kaptan)
Kırmızı Takım
Burak Kaya (Kaptan)
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Ayaz (Kaptan)
Çağatay
Yağız
Kıvanç
Barış
Serpilay
Kırmızı Takım
Burak Kaya (Kaptan)
Gamze
Görkem
Atike
Tolga
Burak