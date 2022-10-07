MasterChef Türkiye MasterClass’ı kim kazandı? 24 Eylül Cuma MasterChef’te haftanın eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde MasterClass eğitimi verildi. İşte MasterChef 24 Eylül Cuma bölümünde yayınlanan son bölümüne dair detaylar...

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

23 Eylül 2022 Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Danilo Şef tarafından ana kadro yarışmacılarına MasterClass eğitimi verildi. Danilo Şef'in restoranında yapılan masterclass eğitiminde ana kadro yarışmacıları aşçılık mesleğine yönelik pek çok yeni bilgi sahibi oldu. Masterclass eğitiminin ardından öğrenilenlerin uygulanacağı bir ödül oyunu oynandı ve en başarılı ürünü ortaya koyan isim ödülün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan masterclass ödül oyununda en başarılı ürünü çıkaran isim Mehmet Danilo ve Somer şefler tarafından Yağız olarak belirlendi.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan Yağız, önemli bir MasterClass eğitimi almaya hak kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

METİN

TOLGA

GAMZE

TAYFUN

BURAK R.

ŞULE