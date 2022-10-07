Haberler Magazin MasterChef Türkiye MasterClass’ı kim kazandı? 24 Eylül Cuma MasterChef’te haftanın eleme adayları

MasterChef Türkiye MasterClass’ı kim kazandı? 24 Eylül Cuma MasterChef’te haftanın eleme adayları

MasterChef Türkiye'nin 23 Eylül 2022 Cuma günü yayınlanan son bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda ürünü ve en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı ödülü kazandı. MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim ise merak ediliyor. İşte 24 Eylül Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de MasterClass ödülünü kazanan yarışmacı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 00:40
MasterChef Türkiye MasterClass’ı kim kazandı? 24 Eylül Cuma MasterChef’te haftanın eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde MasterClass eğitimi verildi. İşte MasterChef 24 Eylül Cuma bölümünde yayınlanan son bölümüne dair detaylar...

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

23 Eylül 2022 Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde Danilo Şef tarafından ana kadro yarışmacılarına MasterClass eğitimi verildi. Danilo Şef'in restoranında yapılan masterclass eğitiminde ana kadro yarışmacıları aşçılık mesleğine yönelik pek çok yeni bilgi sahibi oldu. Masterclass eğitiminin ardından öğrenilenlerin uygulanacağı bir ödül oyunu oynandı ve en başarılı ürünü ortaya koyan isim ödülün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan masterclass ödül oyununda en başarılı ürünü çıkaran isim Mehmet Danilo ve Somer şefler tarafından Yağız olarak belirlendi.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan Yağız, önemli bir MasterClass eğitimi almaya hak kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

METİN

TOLGA

GAMZE

TAYFUN

BURAK R.

ŞULE

DİĞER
İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli’ye yaptığı jestiyle çok konuşulmuştu! İdo’dan duygusal yıl dönümü paylaşımı!
72 yaşındaki Hale Soygazi’nin son haline bakın! Ağızları açık bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam’ın tescilli güzeliydi...
Ampute Futbol Milli Takımı'mız finalde!
Filenin Sultanları ABD'ye takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef takım oyununu kim kazandı?
MasterChef takım oyununu kim kazandı?
SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR? Salavat çeşitleri neler? Salavat Türkçe ve Arapça okunuşu
TUS tercihleri ne zaman 2022?
Emre Belözoğlu 5 kuruşluk davayı kazandı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hoffenheim sahasında kaybetti! Hoffenheim sahasında kaybetti! 00:25
Müthiş maçtan galip çıkan Valencia! Müthiş maçtan galip çıkan Valencia! 00:21
Lyon Toulouse'a diş geçiremedi! Lyon Toulouse'a diş geçiremedi! 00:06
Ergin Ataman: Karakterden memnunum! Ergin Ataman: Karakterden memnunum! 23:22
Fırtına Kasımpaşa hazırlıklarına başladı! Fırtına Kasımpaşa hazırlıklarına başladı! 22:45
Guidetti: Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Guidetti: Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok 22:44
Daha Eski
Adana ile Bandırma yenişemedi! Adana ile Bandırma yenişemedi! 22:40
Anadolu Efes galibiyetle başladı! Anadolu Efes galibiyetle başladı! 22:17
Beşiktaş Manisa engelini aşamadı! Beşiktaş Manisa engelini aşamadı! 22:15
Ampute Futbol Milli Takımı'mız finalde! Ampute Futbol Milli Takımı'mız finalde! 21:13
Beşiktaş kafilesi Giresun’da Beşiktaş kafilesi Giresun’da 20:59
Filenin Sultanları ABD'ye takıldı! Filenin Sultanları ABD'ye takıldı! 20:25