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MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 5 Ekim'de yayınlanan bölümünde takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, "MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 00:35
MasterChef takım oyununu kim kazandı? 5 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye'de eleme adayları kim oldu?

MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Takım oyununda Karadeniz mutfağına özgü yemekler istendi. İki takım mücadeleyi kazanmak için tezgah başına geçti. İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları..

MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2022 yarışmasında kırmızı ve mavi takımlar karşı karşıya geldi. MasterChef yeni bölümünde jüri üyeleri yarışmacılardan, Karadeniz mutfağına özgü yemekler yapmalarını istendi. İki takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışmada şeflerin isteğini en iyi ve doğru şekilde yapan mavi takım oyunun kazananı oldu. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM?

Dokunulmazlığı kazanan Görkem, Gamze'yi potaya yolladı. Kırmızı takım arasında yapılan oylamada ise Tayfun, en fazla oyun alarak eleme adayları arasına dahil oldu.

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