💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 28 Eylül Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 28 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 28 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
28 EYLÜL ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Çılgın sayısal loto çekilişi 28 Eylül Çarşamba saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden yapıldı.
İşte o sonuçlar...
52 -72 - 47 - 69 - 57 - 70 Joker: 74 Süperstar: 41
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