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KUNG FU YOGA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kung Fu Yoga (Kung Fu Yoga) oyuncu kadrosunda kimler var?

Kung Fu Yoga filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak. 2017 yapımı macera türündeki filmin konusu ve oyuncuları gündemde yerini alırken; yönetmen koltuğuna Stanley Tong'un oturduğu Kung Fu Yoga filminin oyuncu kadrosu, konusu ve detayları haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 16:54
KUNG FU YOGA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Kung Fu Yoga (Kung Fu Yoga) oyuncu kadrosunda kimler var?

Kung Fu Yoga filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2017 yılında vizyone giren ve gişede oldukça beğeni toplayan Kung Fu Yoga filminin özeti ve nerede, ne zaman çekildiği de merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Kung Fu Yoga filmine dair merak edilenler...

KUNG FU YOGA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, buz dağlarında antik dönemden kalan hazineyi ele geçirmek için birbirleriyle çekişme halinde olan iki farklı grubun, serüvenlerini anlatıyor. Buz dağlarındaki bu hazineyi almak zannedildiği kadar kolay değildir. Bu 2 profesör nerede olduğu belli olmayan bu değerli hazineyi bulabilmek için çalışmalar yapmaya başlarlar. Buz dağlarından Hindistan'a kadar uzanan bu yolculuk, aksiyon türünün hakkını veriyor.

KUNG FU YOGA FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Jackie Chan
  • Disha Patani
  • Amyra Dastur
  • Aarif Rahman
  • Miya Muqi
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