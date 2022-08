KARANLIK SAAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Karanlık Saat (The Darkest Hour) oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Jon Spaihts'in yazdığı ve Chris Gorak'ın yönettiği Karanlık Saat (The Darkest Hour) filmi, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Uzaylıların dünyayı ele geçirmesi üzerine kurulu film hakkında, arama motorlarında sıklıkla bakılan Karanlık Saat konusu nedir? Karanlık Saat (The Darkest Hour) oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilenler...

KARANLIK SAAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İnsan gözüyle görünmeyen uzaylılar aniden dünyayı işgal ederler. Rusya'ya tatile gelen bir grup Amerikalı genç, bu uzaylı istilasına Moskova'da yakalanırlar. Canlı olan her şeyin tuzla buz olup yok oluşuna, şehrin yerle bir olmasına tanık olan gençler köşe bucak ölümden kaçarken, bir yandan da uzaylılara karşı mücadele verirler.

KARANLIK SAAT (THE DARKEST HOUR) OYUNCULARI KİM?

Emile Hirsch

Rachael Taylor

Olivia Thirlby

Joel Kinnaman

Max Minghella

KARANLIK SAAT FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

6 Ocak 2012'de vizyona giren filmin çekimleri 2012'de tamamlandı.