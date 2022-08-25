CHARLIE'NİN MELEKLERİ (CHARLIE'S ANGELS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Charlie'nin Melekleri oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Charlie'nin Melekleri, 70'li yıllara damga vuran televizyon dizisi olarak karşımıza çıkmasının ardından serinin filmleri de sinemaseverlerden tam not aldı. Televizyon ekranlarında yayımlanmaya başlamasının ardından Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska'nın başrollerini paylaştığı film hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki Charlie'nin Melekleri (Charlie's Angels) filminin konusu nedir? Charlie'nin Melekleri oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte tüm detaylar...

CHARLIE'NİN MELEKLERİ (CHARLIE'S ANGELS) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genç bir mühendis, iletişim alanında tehlikeli olabilecek bir teknolojiyi ortaya çıkarır. Bunun üzerine Charlie'nin üç genç meleği harekete geçer ve tüm dünyayı yaklaşan büyük tehlikeden korumak için hayatlarını riske atar.

Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor.

CHARLIE'NİN MELEKLERİ OYUNCULARI KİM?

Kristen Stewart – Sabina Wilson

Naomi Scott – Elena Houghlin

Ella Balinska – Jane Kano

Elizabeth Banks – Bosley "Boz"

Djimon Hounsou – Edgar Bosley

Patrick Stewart – John Bosley

Sam Craflin – Alexander Brock

Noah Centineo – Langston

CHARLIE'NİN MELEKLERİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

9 Kasım 2019'da vizyonda yerini alan Charlie'nin Melekleri, Amerikan aksiyon komedi filmidir.