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ŞANTAJ (EXTORTION) FİLMİNİN KONUSU NE? | Şantaj filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Şantaj filmi ne zaman çekildi?

Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan Şantaj filminin konusu, oyuncu kadrosu ve filmin ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ediyor. Orijinal adıyla 'Extortion' filmi, 2017 yapımı dram, macera/suç türündedir ve tatil için yola çıkan bir ailenin ıssız ada hikayesini ele almaktadır. Senaryosunu ve yönetmenliğini Phil Volken'in üstlendiği Şantaj filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00
ŞANTAJ (EXTORTION) FİLMİNİN KONUSU NE? | Şantaj filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Şantaj filmi ne zaman çekildi?

Şantaj filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. Televizyonda bu akşam izleyici ile buluşan Şantaj filmi, izleyicilerin ilgisi çekti ve birçok kişi filme dair detayları araştırmaya başladı. Senaryosunu Phil Volken'in kaleme aldığı ve yönetmen koltuğuna da Phil Volken'in üstlendiği Şantaj filminin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim tarihi haberimizde...

ŞANTAJ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Doktor Kevin Riley, eşi Julie ve oğulları Andy ile Bahamalar'ın cennet gibi adalarında tatile çıkmaya karar verir. Her şeyin muhteşem başladığı tatil, kiraladıkları bir tekneyle terkedilmiş bir adaya gitmeleriyle bambaşka bir hal alır.

Teknenin bozulması ve yiyecekleri dahi olmadan adada mahsur kalmalarıyla tatilleri kabusa döner; onları bulan balıkçı Miguel ise Kevin'ın karısı ve çocuğunu alıkoyarak yüklü bir miktar fidye ister. Sağlık durumu kötüye giden eşi ve çocuğunu kurtatabilmek için Kevin'ın çok az zamanı vardır.

Peki Kevin,eşini ve oğlunu kurtarabilecek midir?

ŞANTAJ FİLMİNİN OYUNCULARI?

  • Eion Bailey
  • Bethany Joy Lenz
  • Barkhad Abdi
  • Danny Glover
  • Mauricio Alemany
  • Jake McLaughlin
  • Neal McDonough

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