ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Ölümün Kıyısında (Out of Death) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Ölümün Kıyısında filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Ölümün Kıyısında filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Ölümün Kıyısında detayları haberimizde...

ÖLÜMÜN KIYISINDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir gezgin lan Shannon, vahşi doğada yaptığı yürüyüş sırasında, bir polis memurunun işlediği şuça tanık olur. Gördüklerini fotoğraflayıp kaçmaya çalışan kadın, bu sırada emekli bir polis olan Jack Harris ile karşılaşır. Ne pahasına olursa olsun ona yardım etmeye kararlı olan Jack, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.