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BAKIŞ AÇISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Bakış Açısı (Vantage Point) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmenliğini Pete Travis'in üstlendiği 'Bakış Açısı' filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başladı. 2008 yapımı aksiyon ve dram türündeki film televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanırken; filmseverler 'Bakış Açısı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, Bakış Açısı filmi ne zaman, nerede çekildi?' sorularının cevabını arama motorlarında sorgulamaya koyuldu. İşte Bakış Açısı filminin detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 11:49 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 12:00
BAKIŞ AÇISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Bakış Açısı (Vantage Point) filminin oyuncuları kimler, film ne zaman ve nerede çekildi?

Bakış Açısı filminin konusu ve oyuncuları gündemde yerini aldı. 4 Nisan 2008'de vizyona giren ve sinemaseverler ile buluşan Bakış Açısı filminin ne zaman ve nerede çekildiği de filmseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte aksiyon sahneleriyle nefes kesen ve duygu dolu konusuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Bakış Açısı filmine dair merak edilenler...

BAKIŞ AÇISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bakış Açısı filminde, farklı bakış açılarına sahip sekiz yabancı, ABD başkanına yapılan suikast girişiminin ardındaki gerçeği bulmaya çalışıyor.

Thomas Barnes (Dennis Quaid) ve Kent Taylor (Matthew Fox), küresel boyutta terörle savaşın dönüm noktasında Başkan Ashton'ı (William Hurt) korumakla görevli gizli ajanlardır.

Başkan Ashton, İspanya'ya varışından birkaç dakika sonra vurulunca, kargaşa baş gösterir ve suikastçı avı sırasında apayrı yaşamlar kesişir. Kalabalıkta bulunan Amerikalı turist Howard Lewis (Forest Whitaker), çocukları için başkanın gelişini kaydederken başkana ateş eden kişiyi görüntülediğine inanır.

Kalabalığın içindeki bir diğer kişi, tarihi olayı tüm dünyada milyonlarca televizyon izleyicisine aktarmakta olan Amerikalı haber yapımcısı Rex Brooks'tur (Sigourney Weaver). Onlar ve diğerleri hikayelerini anlatırken, bulmacanın parçaları yerine oturmaya başlar; ve anlaşılır ki yüzeyin hemen altında şok edici gerekçeler yatmaktadır.

BAKIŞ AÇISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Dennis Quaid - Thomas Barnes
  • Matthew Fox - Kent Taylor
  • Forest Whitaker - Howard Lewis
  • Bruce McGill - Phil McCullough
  • Edgar Ramirez - Javier
  • Said Taghmaoui - Suarez
  • Ayelet Zurer - Veronica
  • Zoe Saldana - Angie Jones
  • Sigourney Weaver - Rex Brooks
  • William Hurt - Başkan Ashton
  • James LeGros - Ted Heinkin
  • Eduardo Noriega - Enrique
  • Richard T. Jones - Holden
  • Holt McCallany - Ron Matthews
  • Leonardo Nam - Kevin Cross
  • Dolores Heredia - Marie

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