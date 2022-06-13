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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Haziran Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu yarışmanın sıkı takipçileriyle buluştu. Peki, 13 Haziran Pazartesi günü Survivor 133. yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte Survivor yeni bölümün detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 01:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 13 Haziran Survivor ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor 2022'nin 133. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Peki, 13 Haziran Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın 2. eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım Ünlüler oldu.

SURVIVOR ALL STAR 2022 HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı ise Atakan oldu.

ÜNLÜLER:

  • Adem
  • Ayşe
  • Batuhan
  • Hikmet
  • Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

  • Atakan
  • Berkan
  • Ogeday
  • Nisa
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