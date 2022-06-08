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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yeni takımlar

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde haftanın 1. dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda sorgulamaya devam ederken; 8 Haziran 2022 Survivor'a dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. İşte detaylar.....

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 23:33
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 8 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yeni takımlar

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1. dokunulmazlık oyunu 8 Haziran Çarşamba günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 128. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU? SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA?
Survivor 2022'de yeni takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER:

Nagihan

Ayşe

Adem

Anıl

Batuhan

GÖNÜLLÜLER:

Atakan

Berkan

Nisa

Ogeday

Hikmet

DİĞER
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