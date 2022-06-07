Haberler Magazin DEPREM (THE QUAKE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Deprem filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

DEPREM (THE QUAKE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Deprem filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

John Andreas Andersen'in yönetmen koltuğuna oturduğu Deprem dfilminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. 2018 yapımı Deprem filmine dair merak edilenler ve filmin konusu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 10:49 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 11:00
DEPREM (THE QUAKE) FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Deprem filminin oyuncuları kimler, film ne zaman, nerede çekildi?

Deprem filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Deprem filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2018 yapımı aksiyon filmi Deprem detayları haberimizde...

DEPREM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1904 yılında Oslo'da meydana gelen bir deprem, şehrin neredeyse yok olmasına neden olur. Zamanla yeniden inşa edilen şehir, aradan geçen onca yılın ardından yeniden aynı tehlike ile karşı karşıya kalır. Jeologların elinde bulunan argümanlar, yıllar önce meydana gelen depremin bir benzerinin yaklaşmakta olduğunu gösterir. Bu kez daha büyük bir felakatle karşı karşıya olan insanlar, savunmasız bir şekilde başlarına gelecekleri beklemeye başlar. Depremin belirtileri ortaya çıkmaya başladığında, karısı ve çocuğunu kurtarmaya çalışan bir jeolog, zamana karşı yarışmaya başlar.

DEPREM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Kristoffer Joner
  • Ane Dahl Torp
  • Edith Haagenrud-Sande
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