SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? | Justin Bieber konseri...

Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesecek. Sona yaklaştıkça artan rekabet, ödül oyununa da yansıdı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...
26 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.
KIRMIZI TAKIM
Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe
MAVİ TAKIM
Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa