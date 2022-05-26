Haberler Magazin SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? | Justin Bieber konseri...

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? | Justin Bieber konseri...

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı ekrana gelecek. Yarışmanın sıkı takipçileri 'Survivor ödül oyununu kim kazandı, 26 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı?' soruları sorgulamaya devam ederken; Survivor yeni bölümde oynanacak ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 17:30
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 26 Mayıs 2022 Survivor All Star'da ödül oyununu hangi takım kazandı? | Justin Bieber konseri...

Survivor All Star'da ödül oyunu nefes kesecek. Sona yaklaştıkça artan rekabet, ödül oyununa da yansıdı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 26 Mayıs Survivor ödül oyununa dair merak edilenler haberimizde...

26 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

KIRMIZI TAKIM

Adem
Gökhan
Sema
Anıl
Batuhan
Barış
Ayşe

MAVİ TAKIM

Atakan
Nagihan
Ogeday
Berkan
Hikmet
Evrim
Nisa

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