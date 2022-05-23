SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU? 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Yeni haftanın 4. dokunulmazlık oyunu 23 Mayıs Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 112. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 4. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 3. dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı. 3. eleme adayı Hiket olmuştu. 4. eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe oldu. 3. eleme adayı ise Hikmet oldu.