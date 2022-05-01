Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Survivor'un sıkı takipçileri Suvivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? gibi ifadelerle detayları araştırmaya devam ederken; Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Haftanın 3. eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 12:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve birçok kişi tarafından sevilerek takip edilen Survivor'da heyecan dorukta... Yeni haftanın 3. dokunulmazlık oyunu 1 Mayıs Pazar günü yayınlanacak olan bölümde oynanacak. Peki, Survivor All Star 2022 dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİOR ALL STAR 2022'DE 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survior All Star 2022 dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yapılacak oylamanın ardından haftanın 3. eleme adayı belli olacak.

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da Ünlüler takımının yaptığı oylamanın ardından 2. eleme adayı Barış Yağcı oldu. Haftanın ilk eleme adayı ise Evrim Keklik olmuştu.

KIRMIZI TAKIM

  • Adem
  • Sude
  • Gökhan
  • Sema
  • Anıl
  • Merve
  • Batuhan
  • Barış
  • Ayşe

MAVİ TAKIM

  • Atakan
  • Nagihan
  • Ogeday
  • Berkan
  • Parviz
  • Seda
  • Hikmet
  • Evrim
  • Nisa
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