Monica Bellucci İstanbul'a geldi! Leyla Gencer'in CD'si hediye edildi

Dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci, opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırdığı oyun için İstanbul'a geldi. Organizatörler Bellucci'ye, Türk soprano Leyla Gencer'in biyografisi ve CD'sini hoş geldin hediyesi olarak sundu.

Hediyeyi çok beğendiğini dile getiren güzel aktris, "Maria Callas performansım için uzun süre hazırlık yaptım. Bu süreçte tüm dünyadan sopranoların hayatlarını öğrendim ve eserlerini dinledim. Tüm dünyanın ortak değeri bu sanatçılar arasında şüphesiz Leyla Gencer en önemli isimlerden biri. Bu anlamlı hediye için Piu Entertainment ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Leyla Gencer