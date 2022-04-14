DİĞER
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'e banyoda evlenme teklifi!
20 yıllık aranın ardından Ben Affleck ile yeniden nişanlandıklarını duyuran Jennifer Lopez, bir süredir ne zaman evlenecekleriyle ilgili olarak hayranlarını merakta bırakıyordu. Ünlü isim kendi internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile evlenme teklifi aldığını duyurdu. Küvette bulunmayı oldukça sevdiğini ifade eden Lopez, evlenme teklifini de burada aldığını açıkladı.
Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:00