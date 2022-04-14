Haberler Magazin Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'e banyoda evlenme teklifi!

Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'e banyoda evlenme teklifi!

20 yıllık aranın ardından Ben Affleck ile yeniden nişanlandıklarını duyuran Jennifer Lopez, bir süredir ne zaman evlenecekleriyle ilgili olarak hayranlarını merakta bırakıyordu. Ünlü isim kendi internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile evlenme teklifi aldığını duyurdu. Küvette bulunmayı oldukça sevdiğini ifade eden Lopez, evlenme teklifini de burada aldığını açıkladı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 11:00
Ben Affleck'ten Jennifer Lopez'e banyoda evlenme teklifi!
Dünyadaki en sevdiği yer olan köpüklü bir küvette evlenme teklifi aldığını belirten Lopez, "Hiç de süslü bir şey değildi, ama hayal edebileceğim en romantik şeydi. Güzel aşkım dizlerinin üzerine çöktü ve evlenme teklif etti. Tamamen hazırlıksız yakalandım ve gözlerinin içine bakıp aynı anda hem ağlayarak hem de gülerek, 20 yıl sonra bunun tekrar yaşandığı gerçeğini kafamdan atmaya çalıştım" ifadelerine yer verdi. Evlenme teklifinde Ben Affleck tarafından alınan yüzüğü de paylaşan Lopez, "Yeşil, her zaman benim uğurlu rengimdi ve şimdi de öyle" açıklamasını yaparken, yüzüğün değerinin yaklaşık 3 milyon euro olduğu ifade edildi.
DİĞER
Son dakika haberi: TFF yöneticisi Selim Soydan Sabah Spor’a konuştu! "O isimle anlaştılar"
Kadınlar pazarda ekskavatörü vitrin yaptı
F.Bahçe kiralıkları kadroda düşünmüyor!
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Johnny Depp ve Amber Heard davasında Elon Musk tanık olacak! 100 milyon dolar...
YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
14 Nisan A101 aktüel katalog!
GÜNEŞ FIRTINASI PANİĞİ! Dünyayı çok sert vuracak
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türkiye, spor ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" 10:47
Emirhan İlkhan'a yerli piyangosu! Emirhan İlkhan'a yerli piyangosu! 10:16
Atiba'dan dikkat çeken emeklilik hamlesi! Atiba'dan dikkat çeken emeklilik hamlesi! 09:59
Salah favori 4 kalecisini açıkladı! Salah favori 4 kalecisini açıkladı! 09:53
F.Bahçe kiralıkları kadroda düşünmüyor! F.Bahçe kiralıkları kadroda düşünmüyor! 09:45
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı saat kaçta? 09:39
Daha Eski
Cengiz Ünder'den Beşiktaş sözleri! Cengiz Ünder'den Beşiktaş sözleri! 08:57
G.Saray'a gelecek mi? İşte o açıklama G.Saray'a gelecek mi? İşte o açıklama 08:20
Usta kalemden sert eleştiri! "Plan günü kurtarmak" Usta kalemden sert eleştiri! "Plan günü kurtarmak" 08:03
Başakşehir'e mi gidiyor? Görüştüğü ortaya çıktı Başakşehir'e mi gidiyor? Görüştüğü ortaya çıktı 07:44
City ve Liverpool yarıladı City ve Liverpool yarıladı 00:53
Fener'in vedası Fener'in vedası 00:51