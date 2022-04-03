Oscar'ı sallayan Will Smith'ten şaşırtan hamle! İstifa etti

Bu yıl 94. kez organize edilen Oscar (Akademi) Ödülleri'ne Will Smith damga vurmuştu. Komedyen Chris Rock'a tokat atan ünlü aktörden şaşırtan bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...

94. Oscar Ödül Töreni'nde eşinin hastalığı üzerinden espri yapan komedyen Chris Rock'a, sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.