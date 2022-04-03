Oscar'ı sallayan Will Smith'ten şaşırtan hamle! İstifa etti

Bu yıl 94. kez organize edilen Oscar (Akademi) Ödülleri'ne Will Smith damga vurmuştu. Komedyen Chris Rock'a tokat atan ünlü aktörden şaşırtan bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...
Bu yıl 94. kez organize edilen Oscar (Akademi) Ödülleri'ne Will Smith damga vurmuştu. Komedyen Chris Rock'a tokat atan ünlü aktörden şaşırtan bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...
94. Oscar Ödül Töreni'nde eşinin hastalığı üzerinden espri yapan komedyen Chris Rock'a, sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.
53 yaşındaki oyuncu, daha sonra ödülü almak için sahneye çıktığında ise gözyaşlarıyla özür dilemişti.
'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Will Smith'in ödülün geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.
Ünlü aktörden ise şaşırtan bir hamle geldi. Smith, Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.
Smith, törende başarı kazanan meslektaşlarına odaklanılması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar aldığını ifade etti.