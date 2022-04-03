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Oscar'ı sallayan Will Smith'ten şaşırtan hamle! İstifa etti

Son dakika haberleri... Tüm dünyada sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği 94. Oscar Ödül Töreni'nde, eşiyle ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan Will Smith, şok bir istifa kararı aldı. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 11:32
Oscar'ı sallayan Will Smith'ten şaşırtan hamle! İstifa etti

Bu yıl 94. kez organize edilen Oscar (Akademi) Ödülleri'ne Will Smith damga vurmuştu. Komedyen Chris Rock'a tokat atan ünlü aktörden şaşırtan bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...

Oscar'ı sallayan Will Smith'ten şaşırtan hamle! İstifa etti

94. Oscar Ödül Töreni'nde eşinin hastalığı üzerinden espri yapan komedyen Chris Rock'a, sahneye çıkarak tokat atan Will Smith, yerine dönünce de "Karımın adını ağzına alma" diye bağırmıştı.

Oscar'ı sallayan Will Smith'ten şaşırtan hamle! İstifa etti

53 yaşındaki oyuncu, daha sonra ödülü almak için sahneye çıktığında ise gözyaşlarıyla özür dilemişti.

Oscar'ı sallayan Will Smith'ten şaşırtan hamle! İstifa etti

'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görülen Will Smith'in ödülün geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Oscar'ı sallayan Will Smith'ten şaşırtan hamle! İstifa etti

Ünlü aktörden ise şaşırtan bir hamle geldi. Smith, Oscar Ödülleri'ni veren 'Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.

Oscar'ı sallayan Will Smith'ten şaşırtan hamle! İstifa etti

Smith, törende başarı kazanan meslektaşlarına odaklanılması gerektiğini düşündüğü için böyle bir karar aldığını ifade etti.

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