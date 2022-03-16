Haberler Magazin Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!

Pop müziğin yıldız ismi Hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı. Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 15:30
Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!

Pop müziğin yıldız ismi Hadise, evlilik hayaline bir adım daha yaklaştı. Sevgilisi Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi alan 36 yaşındaki popçu, dün de aile arasındaki bir törenle nişanlandı.

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı da atlamadı.

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!

HİÇBİR DETAYI ATLAMADILAR

Takvim'de yer alan habere göre; her şeyi Türk geleneklerine göre yapan Dinçerler, Hadise'yi Belçika'dan gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'den istedi.

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!

FOTOĞRAF YASAĞI KOYDU

Bu arada törenle ilgili her detayı büyük bir titizlikle hazırlatan güzel popçu, tüm çalışanlara da gizlilik anlaşması imzalattı. Anlaşmaya göre; hiçbir çalışan çok merak edilen bu özel günle ilgili sosyal medyada kesinlikle fotoğraf paylaşmayacak ve hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmayacak. Bu kuralı ihlal eden olursa da Hadise, yüklü miktarda tazminat alma hakkını elinde bulunduracak.

Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler'den evlilik öncesi gizlilik anlaşması!

"NEDEN SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BEKLEYEYİM?"

Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulunmuştu.

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