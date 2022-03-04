📺Kaderimin Oyunu 11. BÖLÜM İZLE | Kaderimin Oyunu son bölüm izle Star canlı izle Kaderimin Oyunu izle (Kaderimin TEK PARÇA FULL İZLE)

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Kaderimin Oyunu dizisi 11. bölümüyle ekranlara geldi. Kaderimin Oyunu 11. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kaderimin Oyunu son bölüm bilgileri...

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👉KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM İZLE

KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM KONUSU

Helin'e gelen sürpriz teklif, Cemal'i Asiye'den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir'in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye'de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir'in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur. Cemal, Helin'in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.

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👉KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM İZLE

Yapım: NGM Medya

Yapımcı: Nazlı Heptürk

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

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👉KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM İZLE

👉KADERİMİN OYUNU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KADERİMİN OYUNU 11. BÖLÜM İZLE