Survivor yeni yarışmacılar belli oldu! 2 isim ana kadroya girdi

Survivor'a gelen ilk yedekler Perviz Abdullayev, Ayşıl Özaslan, Yunus Emre Özden ve Nisa Bölükbaşı olmuştu. Daha sonra üç yarışmacı takviyesi daha oldu. All Star'da Gizem Memiç, Atakan Işıktutan ve Bora Edin yedeklerden kadroya girdi.

2 YEDEK DAHA GELDİ!

Survivor All Star'da kadın-erkek yarışmacılar arasında dengenin sağlanması adına, yeni kadın yedekler kadroya dahil edildi. Son yayınlanan bölümde Aşkım Burçe Tunay ve Ezgi Hocaoğlu ana kadroya giren isimler oldu.



AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trambolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda 1. Seri ve 2. serideki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.





EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli jimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.